США пообещали проконсультироваться с Европой перед встречей Путина и Трампа

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Белый дом обещал провести консультации с Евросоюзом перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает ТАСС .

По словам польского политика, американская сторона обязалась советоваться с Европой и ее партнерами по поводу своей позиции, которая будет озвучена на саммите РФ и США.

Туск добавил, что разговаривал в европейскими лидерами. По его словам, они не знают, чего ждать от встречи Путина и Трампа. Европейцы «чувствуют определенную неуверенность» по поводу итогов этого саммита.

Переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске 15 августа. По данным NBC News, Белый дом рассматривает возможность приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на встречу.