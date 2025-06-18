США помешали G7 сделать совместное заявление по Украине

G7 не смогла договориться о совместном заявлении по Украине

Страны «Большой семерки» не смогли согласовать общее заявление по украинскому конфликту во время саммита в Канаде, сообщает РИА Новости .

Как стало известно Reuters, инициатива Канады подготовить резкое осуждение российской агрессии столкнулась с возражениями со стороны США, предложившими более сдержанные формулировки.

Канадские представители, отказавшись от первоначальных планов, пояснили, что смягченный вариант документа был бы несправедлив по отношению к прибывшему на встречу Владимиру Зеленскому.

Этот инцидент произошел в критический момент, когда Киев особенно нуждается в демонстрации единства западных союзников, отмечается в публикации.