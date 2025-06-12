США подтвердили готовность Израиля к возможной операции против Ирана

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CBS: Израиль завершил подготовку к ударам по Ирану

Телеканал CBS со ссылкой на американские официальные лица сообщает о полной боевой готовности Израиля к военной операции против Ирана, сообщает газета «Известия» .

Американские источники предупреждают о возможных ответных атаках Тегерана — в первую очередь по американским объектам в Ираке.

На фоне растущей угрозы Госдеп уже отдал приказ об эвакуации несущественного персонала из Багдада.

Кризис совпал с планами шестого раунда переговоров по ядерной сделке. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сохраняет намерение встретиться с иранскими представителями, несмотря на военные приготовления.

Аналитики интерпретируют это как последнюю попытку Вашингтона предотвратить полномасштабный конфликт.