США подтвердили готовность Израиля к возможной операции против Ирана
CBS: Израиль завершил подготовку к ударам по Ирану
Телеканал CBS со ссылкой на американские официальные лица сообщает о полной боевой готовности Израиля к военной операции против Ирана, сообщает газета «Известия».
Американские источники предупреждают о возможных ответных атаках Тегерана — в первую очередь по американским объектам в Ираке.
На фоне растущей угрозы Госдеп уже отдал приказ об эвакуации несущественного персонала из Багдада.
Кризис совпал с планами шестого раунда переговоров по ядерной сделке. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сохраняет намерение встретиться с иранскими представителями, несмотря на военные приготовления.
Аналитики интерпретируют это как последнюю попытку Вашингтона предотвратить полномасштабный конфликт.