США перенаправили деньги из помощи Украине в производство минералов

Соединенные Штаты перенаправили около 30 миллионов долларов, предназначавшиеся Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия, сообщает РИА Новости .

«Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму $29,9 млн компании ElementUS Minerals в рамках Закона о оборонном производстве», — заявили в Пентагоне.

Отмечается, что компания создаст на грант демонстрационный объект в Грэмерси, штат Луизиана, где будет извлекать и очищать галлий и скандий из промышленных отходов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас в организации видят три способа финансирования Украины: гранты от ЕС, кредиты с финансовых рынков и российские замороженные активы.

