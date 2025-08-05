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США не выполнили обязательства по поставке Украине радиотехники на $318 млн

Соединенные Штаты в рамках контрактов с оборонной компанией L3Harris до сих пор не выполнили обязательства по поставкам радиотехники Киеву на сумму более чем 318 миллионов долларов. Это 47,5% от всей суммы соглашений, сообщает РИА Новости .

С февраля 2022 года США заключили с L3Harris 15 контрактов на общую сумму 669,54 миллионов долларов.

Контракты были заключены без проведения конкурсных процедур, что не противоречит американскому законодательству в случае уникальных технологий, необходимых для конкретных военных задач.

Вашингтон намерен усилить давление на Россию, организовав поставки американского вооружения Украине за счёт союзников по НАТО. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер.