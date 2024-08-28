США не сняли ограничения для дальнобойного оружия ВСУ

«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — сказал чиновник на брифинге, его слова цитирует РИА Новости.

Это стало ответом на слова Владимира Зеленского о надежде получить новое оружие для атак на Россию.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне в дальнейшем надеются на перезагрузку отношений с Москвой.

