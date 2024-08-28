США не сняли ограничения для дальнобойного оружия ВСУ
Вашингтон сохранил запрет для Киева по ударам вглубь России
США сохраняют политику ограничений для ВСУ по ударам американским оружием вглубь российской территории, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — сказал чиновник на брифинге, его слова цитирует РИА Новости.
Это стало ответом на слова Владимира Зеленского о надежде получить новое оружие для атак на Россию.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне в дальнейшем надеются на перезагрузку отношений с Москвой.