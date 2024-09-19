США начали готовиться к возможной войне с Китаем в 2027 году

Американские Военно-морские силы готовятся к возможной войне с Китаем, которая может начаться в 2027 году, сообщает Lenta.ru .

Такие данные есть в Навигационном плане начальника штаба ВМС США адмирала Лизы Франкетти.

В документе отмечено, что у него две цели: подготовка войск страны к войне с КНР и обеспечение превосходства ВМС в долгосрочной перспективе.

Так, ВМС США запланировали избавиться от существующих задержек в ремонте кораблей, подлодок и самолетов, также быстрее оснащать флот дронами и беспилотными судами. Еще в планах акцентировать внимание на наборе личного состава.