США могут простимулировать гренландцев для выхода из состава Дании

Администрация США рассматривает возможность предложить жителям Гренландии единовременные выплаты в размере от 10 до 100 тысяч долларов каждому, чтобы склонить их к голосованию за выход из состава Дании и последующее присоединение к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным агентства, этот вариант находится среди различных сценариев, разрабатываемых Белым домом для приобретения контроля над Гренландией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтверждала, что администрация Дональда Трампа изучает возможность «покупки» острова. Госсекретарь США Марко Рубио планирует обсудить этот вопрос с датскими властями на встрече в Вашингтоне.

Агрессивная политика США в отношении Гренландии уже вызвала обеспокоенность в Евросоюзе, где, по данным Politico, рассматривают даже возможность отправки войск ЕС на остров для противодействия американскому давлению.

