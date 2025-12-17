США и Венесуэлу к сдержанности и деэскалации призвал генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно рекомендует США и Венесуэле проявить сдержанность и стремиться к уменьшению напряжения. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель пресс-секретаря главы глобальной организации Фархан Хак, пишет ТАСС .

По словам Хака, основной задачей для Генерального секретаря является предотвращение последующего обострения конфликта. Генеральный секретарь обращается с призывом к осмотрительности и немедленному снижению градуса напряженности. Он призывает все вовлеченные стороны выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и другие соответствующие правовые нормы, для поддержания стабильности в регионе.

Хак также отметил, что руководитель всемирной организации «внимательно отслеживает текущее положение дел и ведет переговоры с заинтересованными сторонами».

Вашингтон необоснованно обвиняет венесуэльское правительство в недостаточной борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Военно-морской флот США развернул в Карибском бассейне ударную группу кораблей под командованием авианосца Gerald R. Ford, атомную субмарину и более шестнадцати тысяч военнослужащих. Начиная с сентября месяца, вооруженные силы США уничтожили в данном регионе не менее 20 быстроходных лодок, что привело к гибели более 80 человек.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что 18 декабря Трамп в обращении к нации может объявить войну Венесуэле. Ожидается, что американский лидер выступит в 05:00 по московскому времени.

