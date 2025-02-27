США и Россия в закрытом режиме нацелились на Арктику

США и Россия в закрытом режиме обсуждают возможность сотрудничества в Арктике, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Bloomberg.

Речь может идти о совместной разработке месторождений природных ископаемых и логистических возможностей.

Отмечается, что конкретных результатом диалога нет, а сама коммуникация сторон происходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось о возможном сотрудничестве Москвы и Вашингтона в осваивании добычи редкоземельных металлов в ДНР и Запорожье.