США и КНР условились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече договорились о том, что на фоне развития ИИ необходимо сохранить человеческий контроль над решением по использованию ядерного оружия, пишет РИА Новости.
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это первый случай заявления США и КНР о пересечении искусственного интеллекта и ядерной доктрины.
Встреча двух лидеров прошла на полях саммита АТЭС.
Ранее сообщалось, что эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов выразил мнение, что третья мировая война может начаться, если Соединенные Штаты установят ядерные ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы.