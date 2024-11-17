США и КНР условились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече договорились о том, что на фоне развития ИИ необходимо сохранить человеческий контроль над решением по использованию ядерного оружия, пишет РИА Новости .

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это первый случай заявления США и КНР о пересечении искусственного интеллекта и ядерной доктрины.

Встреча двух лидеров прошла на полях саммита АТЭС.

Ранее сообщалось, что эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов выразил мнение, что третья мировая война может начаться, если Соединенные Штаты установят ядерные ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы.