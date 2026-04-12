США и Иран не достигли договоренностей на переговорах в Пакистане

США и Иран не смогли достичь договоренностей на переговорах, прошедших в Пакистане. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Исламабаде, сообщает ТАСС .

По его словам, стороны провели содержательные обсуждения — это хорошая новость. Однако договориться не удалось.

Вэнс также отметил, что США передали Ирану свои последние мирные предложения.

«Мы уезжаем отсюда, оставляя очень простое предложение. Это наше окончательное и наиболее выгодное для Тегерана предложение», — заявил он.

Решение теперь остается за иранской стороной.

Ранее переговоры между Ираном и США в Исламабаде после 14 часов обсуждений продолжились на экспертном уровне.

