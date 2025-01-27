DM: США готовили теракты против своих граждан для оправдания вторжения на Кубу

Документы Пентагона свидетельствуют, что в 1960-х годах правительство США готовило серию терактов в американских городах, которые спецслужбы должны были провести под чужим флагом. Власти хотели обвинить в атаках Кубу, чтобы оправдать вторжение в эту страну и последующее свержение экс-президента Фиделя Кастро, утверждает Daily Mail (DM).

Издание ссылается на 12-страничный доклад об операции «Нортвудс», подписанный Объединенным комитетом начальников штабов в 1962 году. В статье также опубликовано фото, как утверждается, одной из страниц документа.

В докладе «подробно описывается секретный план совершения отвратительных действий против американских граждан с целью оправдания войны с Кубой в 1960-х годах», заявили журналисты.

«Мы могли бы развернуть кампанию террора коммунистической Кубы в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне», — приводит DM отрывок из приказа.

Авторы плана также предлагали взорвать корабль с американскими военными в Гуантанамо, чтобы обвинить в этом Кубу. Ожидалось, что статьи в американских СМИ о жертвах терактов «вызвали бы полезную волну национального возмущения», следует из документа.

Утверждается, что тогдашний президент Джон Кеннеди не одобрил операцию «Нортвудс», и от нее решили отказаться. Вскоре после этого, 22 ноября 1963 года, Кеннеди застрелили.

До этого новый президент США Дональд Трамп заявил, что власти опубликуют ряд засекреченных документов об убийствах братьев Кеннеди и общественника Мартина Лютера Кинга, выступавшего за права чернокожих. Позже в Москве рассказали, к чему может привести такой шаг.