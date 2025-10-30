США гарантировали сохранение военного контингента в Польше

Польша получила официальные гарантии от Вашингтона о сохранении полной численности американского военного контингента на своей территории, сообщает РИА Новости .

Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в своем сообщении на платформе X.

Подтверждение поступило в ходе переговоров с министром войны США Питом Хегсетом, а также в результате консультаций заместителя министра обороны Польши Павла Залевского и главы Генерального штаба Веслава Кукулы с американскими союзниками.

В настоящее время в Польше дислоцировано около 10 тысяч американских военнослужащих, чье присутствие рассматривается Варшавой как ключевой элемент сдерживания потенциальных угроз в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные защитят Польшу и Прибалтику.