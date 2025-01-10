США дали срок сербскому президенту на вывод российских активов из NIS
Вучич: Сербия должна до 25 февраля вывести капитал РФ из компании NIS
Сербия должна до 25 февраля вывести российские активы из компании NIS по требованию Минфина США, заявил президент республики Александр Вучич, его слова приводит ТАСС.
«На все операции у нас будет 45 дней, которые завершатся 25 февраля. У нас есть время продлить единственную финансовую транзакцию [по выкупу доли], но и ее должно одобрить Министерство финансов США», — сказал Вучич.
Заявление сербский лидер сделал после визита американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой.
В Белграде третий месяц идут студенческие протесты после обрушения крыши вокзала в городе Нови-Сад, в котором принимали участие украинские экстремисты.