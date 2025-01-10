Сербия должна до 25 февраля вывести российские активы из компании NIS по требованию Минфина США, заявил президент республики Александр Вучич, его слова приводит ТАСС .

«На все операции у нас будет 45 дней, которые завершатся 25 февраля. У нас есть время продлить единственную финансовую транзакцию [по выкупу доли], но и ее должно одобрить Министерство финансов США», — сказал Вучич.

Заявление сербский лидер сделал после визита американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой.

В Белграде третий месяц идут студенческие протесты после обрушения крыши вокзала в городе Нови-Сад, в котором принимали участие украинские экстремисты.