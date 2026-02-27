SR: Швеция готова разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Швеция может согласиться разместить у себя ядерное оружие, но только в случае начала войны, сообщает РБК со ссылкой на радио SR.

Министр обороны страны Пол Йонсон рассказал, что в военное время Швеция будет рассматривать варианты всего, что может обеспечить ее безопасность. В том числе речь идет о размещении ядерного оружия.

Сейчас в стране действует норма о том, что в мирное время такое вооружение ей нельзя устанавливать. Но запрета на размещение ядерного оружия во время войны нет, уточнил Йонсон.

В последнее время власти Швеции все чаще выражают готовность к расширению своей роли в европейском ядерном сдерживании. Это происходит на фоне напряженности между ЕС и США.

Ранее Швеция заявила, что выделит Украине пакет военной помощи общей стоимостью около 1,4 миллиарда долларов. Эти средства планируется направить, среди прочего, на системы противовоздушной обороны и беспилотники.

