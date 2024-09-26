Спикер палаты представителей Джонсон отказался от встречи с Зеленским

Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет встречаться в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости .

По его словам, на этой неделе у не хватит времени на встречу из-за высокой занятости.

«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить», — пояснил он.

Ранее Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы на стороне Камалы Харрис.