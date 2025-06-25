Spiegel: Европа попыталась скрыть понижение статуса Киева на саммите НАТО

Делегации из европейских стран-участниц НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Der Spiegel.

«Европейские дипломаты НАТО уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите», — говорится в сообщении.

Как пишет автор статьи, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО уделяет Украине все меньше времени, однако предпринимает отчаянные попытки напомнить о «своей проблеме».

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы заключить «сделку с РФ». Журналисты попросили политика прокомментировать формулировки, которые могли бы использоваться против России в коммюнике по результатам встречи лидеров НАТО на саммите альянса в Нидерландах.