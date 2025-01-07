Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог отложил поездку в Киев

Специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог должен был посетить Киев с рабочим визитом в начале января 2025 года, но отложил поездку до момента официального вступления Трампа в должность, об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Поездка Келлога на Украину могла бы стать первым официальным визитом новой администрации США в Киев, но ее отменили. Точную причину такого решения источники не назвали. Сообщается, что к вопросу о поездке на Украину планируют вернуться после инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

В конце 2024 года СМИ сообщали, что Келлог планировал посетить Украину в кратчайшие сроки для того, чтобы приблизить завершение конфликта с Россией. Тогда он заявлял, что мир между двумя странами может наступить уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине и пришли к выводу, что пора искать пути его завершения, так как он длится слишком долго.