Освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля по статье о распространении наркотиков говорит о том, какими будут отношения российского президента Владимира Путина с новым лидером США Дональдом Трампом. Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считает, что лидеры стран будут дружить, пишет РИА Новости .

«Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены», — пояснил Уиткофф.

Спецпредставитель президента США Уиткофф подчеркнул значимость недавнего освобождения Фогеля.

Уиткофф также выразил уверенность, что дальнейшее конструктивное взаимодействие между лидерами двух стран — Путиным и Трампом — окажет позитивное влияние на глобальную стабильность в мире. Представитель Белого дома отметил перспективы укрепления двусторонних связей между государствами.

В большом материале РИАМО можно подробнее узнать, кто такой Марк Фогель и как он попал за решетку в России.