Spectator: сделка РФ и США по Арктике поможет завершить украинский конфликт

На саммите РФ и США в Аляске стороны могут заключить сделку по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике. Она поспособствует окончанию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spectator.

Издание считает, что подобная сделка стала бы «огромной коммерческой победой для США», а также привела бы к окончанию конфликта на Украине. Вместе с этим президент РФ Владимир Путин мог бы благодаря ей «заручиться поддержкой Вашингтона» и подтолкнуть Киев к заключению мирного соглашения.

Сделка по Арктике предполагает, что Москва поможет Вашингтону в разработке и добыче ресурсов в регионе, а взамен Белый дом поддержит РФ и ее условия, которые Киеву придется принять ради мира. При этом Spectator пишет, что украинский лидер Владимир Зеленский «будет в ярости» из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной.

Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске. При этом NBC пишет, что Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на встречу.