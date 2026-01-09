Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ночной удар ВС РФ по западной части Украины сравним со спасительным уколом галоперидола.

«Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что «вокруг очень много буйных». А их никогда «не успокаивают увещевания добрых психиатров», помогут только «санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами».

Ранее Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар «Орешником» в ответ на атаку Киева на резиденцию президента страны Владимира Путина.

