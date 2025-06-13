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Совбез ООН в пятницу проведет экстренное заседание из-за ударов Израиля по Ирану

Совбез ООН решил созвать экстренное совещание по вопросу израильских ударов по Ирану. Его проведут уже в пятницу, сообщает РИА Новости .

Встреча начнется около 22:00 по московскому времени.

Ранее власти Ирана направили Совбезу ООН письмо. Они потребовали созвать срочное заседание на тему атаки ЦАХАЛ. Международная организация согласилась с этим требованием.

По последним данным, в результате ударов Израиля по Тегерану погибли не менее 78 человек. Еще 329 человек получили травмы.

Ночью 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию и атаковал объекты в Иране. Еврейское государство заявило, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

МИД России осудил действия Израиля. Москва считает атаку по Ирану неприемлемой и нарушающей нормы международного права.