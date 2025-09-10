Совбез ООН перенес заседание в связи с атакой Израиля на Катар

Республика Корея, которая сейчас председательствует в Совете безопасности ООН, подтвердила перенос заседания организации из-за атаки Израиля на Катар, сообщает РИА Новости .

В постпредстве заявили, что заседание перенесли на 11 сентября. Это нужно, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в мероприятии.

Мощные взрывы прогремели в столице Катара 9 сентября. Затем ЦАХАЛ заявил, что был нанесен «точечный удар по высшему руководству» радикального движения ХАМАС в Дохе.

В Израили также отметили, что провели операцию самостоятельно и взяли всю ответственность на себя. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил о праве страны ответить на этот удар Израиля.