Совбез Белоруссии рассказал, когда в республике появятся ракеты «Орешник»

Ракеты «Орешник» на территории Белоруссии появятся к концу 2025 года

До конца 2025 года в Белоруссии будет размещен российский ракетный комплекс «Орешник». Об этом в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет ТАСС .

Вольфович отметил, что уже до конца 2025 года в практическую плоскость перейдет договоренность между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным о размещении нового ракетного комплекса РФ «Орешник» на территории Белоруссии.

«Вопросы эти отработаны, места размещения „Орешника“ на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком», — заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Вольфович подчеркнул, что Европа может думать, что у Белоруссии нет «Орешника», если ей так удобно, но самое главное, что Москва и Минск знают правду и будут уверены в безопасности народов своих стран.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Россия и Белоруссия утвердили общую концепцию безопасности и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ). После заседания Высшего госсовета СГ Лукашенко попросил у Путина разместить «Орешник» в его стране и получил одобрение.