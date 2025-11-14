Соцфонд РФ перечислил 5 млн евро пенсий в Латвию и Эстонию

Соцфонд России перечислил в Латвию и Эстонию пенсии на 5 млн евро

Социальный фонд РФ осуществил масштабный перевод пенсий в Латвию и Эстонию на общую сумму около 5 миллионов евро, сообщает ТАСС .

Согласно официальному сообщению ведомства, 9,2 тысячи латвийских пенсионеров получат 4,1 млн евро, а 3,9 тысячи эстонских получателей — 801,1 тысячу евро. Переводы стали возможны после возобновления в августе 2025 года пенсионных выплат в прибалтийские страны, где они ранее блокировались иностранными банками из-за санкционных ограничений.

В Соцфонде подчеркивают, что Россия полностью выполняет обязательства перед пенсионерами за рубежом, осуществляя квартальные переводы через иностранные пенсионные ведомства.

Для проведения операций требуется согласие компетентных органов принимающих стран, которое было получено в третьем квартале 2025 года.

