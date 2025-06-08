Sohu: после провала с Россией Макрон начал угрожать Китаю

Президент Франции Эммануэль Макрон, угрожавший и ставивший ультиматумы России, не смог достичь своих целей. Он изменил свой политический курс и стал угрожать Китаю, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал Sohu.

Макрон пожаловался на поведение КНДР вблизи европейской территории России. По его словам, действия Пхеньяна «представляет серьезные риски для всех сторон».

Президент Франции потребовал, чтобы Китай обратил внимание на эту проблему и не допустил вмешательства Кореи в европейские дела. В ином случае, по словам Макрона, НАТО может расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом еще в начале текущего года французский лидер заявлял, что является противником усиления блока в Азии.

Ранее Макрон выступил с резким высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина. Он обвинил российского лидера в «цинизме в отношении Украины».