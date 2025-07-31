Соединенные Штаты ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Политика

Администрация американского президента Дональда Трампа ввела свой самый масштабный пакет санкций против Ирана, сообщает РИА Новости.

Санкции касаются более 50 физических и юридических лиц, которые связаны с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Как отметил министр финансов США Скотт Бессент,  Тегеран угрожает безопасности США.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. Стороны начали обмениваться ударами. В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам. 24 июня Израиль и Иран договорились о перемирии.