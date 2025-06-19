Собчак сняла уснувшего на ПМЭФ Слуцкого

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий уснул на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Журналистка Ксения Собчак опубликовала кадры с заснувшим депутатом в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

«Неделя тяжело дается, понимаю», — прокомментировала она.

Накануне, 18 мая, Ксения Собчак заявила, что ее главное впечатление от первого дня ПМЭФ — отсутствие секс-работниц на форуме. На фоне этого она шутила, что в России наступил экономический кризис, затронувший «самые незащищенные слои населения».

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.