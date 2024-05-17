Снос часовни Десятинного монастыря УПЦ начался в Киеве

В Киеве начали снос Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката и протоиерея Никиту Чекмана.

Отмечается, что часовня стоит на месте древней Десятинной церкви. Решение о сносе было принято решением украинского суда. На месте работают минимум шесть самосвалов.

«Сообщается, что уже работает техника, осуществляется уничтожение храма!» — сообщил Чекман.

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент назвал решение о демонтаже «открытым вызовом украинским православным христианам». Предполагалось, что работы начнутся 7 мая, однако их переносили по «техническим» причинам.

Киев за последний год организовал масштабную волну гонений на УПЦ. Под предлогом связи с Россией местные власти в разных регионах запретили деятельность церкви, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете.