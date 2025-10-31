В своем произведении Федорищев рассказывает об истории Самары и о том, как город возродился.

«Смотри, Антон, не дон, а мама — Волга. Папы нету. Индустриальная, но лишь один аэродром», — говорится в тексте трека.

Это не первый раз, когда Федорищев делится рэпом собственного сочинения, пишет Lenta.ru. До этого в свет вышла песня «Начало сезона».

Ранее самарский губернатор попал в громкий скандал после того, как прямо под камерами «уволил н****» главу Кинельского района Юрия Жидкова. Затем Федорищев извинился за свою излишнюю эмоциональность.

