Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал высказывание советника избранного президента США Дональда Трампа про возвращение полуострова Украине. Он считает смелыми эти заявления, сообщает РИА Новости .

Советник Трампа Брайан Ланц отметил, что нынешняя администрация новоизбранного президента США не будет поддерживать Украину в желании вернуть Крым. По его словам, такая позиция Киева является нереалистичной. США будут наставить на восстановлении мира.

Смирнов заявил, что «хотелки» президента Украины Владимира Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. Он уверен, что в скором времени мнение Ланца прозвучит и от западных лидеров.

«У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — заявил Смирнов.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Трамп понимает — Россия победила в конфликте на Украине. По его словам, президент США также должен понимать, что его планы по урегулированию конфликта могут принести не такой эффект, как ожидается.