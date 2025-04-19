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СМИ: Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия

В ходе непрямых переговоров представители Ирана и Соединенных Штатов будут обсуждать вопрос о полном отказе исламской республики от разработки ядерного оружия и поэтапном снятии санкций, сообщает RT .

В субботу в Омане состоится второй раунд переговоров между представителями Ирана и США.

Как пишет государственное агентство Омана ONA со ссылкой на МИД страны, потенциальное соглашение с Вашингтоном может сохранить «право Ирана на развитие мирной ядерной энергии».

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Иран скорректирует ядерную программу в случае отмены части санкций США.