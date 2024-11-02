СМИ: Австралия передала Киеву старые комплексы для наведения бомб

сегодня в 23:29

Австралия передала Украине снятые с вооружения комплексы для наведения авиабомб JDAM-ER, сообщает ТАСС .

При этом в публикации указано, что нет данных о времени передачи и количестве переданного оружия.

Оборудование JDAM-ER предназначено для наведения бомб с помощью системы GPS.

Это американская разработка 90-годов. Комплекс действует на 40-75 км.

Ранее сообщалось, что власти Австралии передадут Украине 49 списанных танков Abrams, которые станут донорами для ремонта выведенных из строя боевых машин.