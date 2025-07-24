Слуцкий: РФ показывает стремление к завершению украинского конфликта

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия показывает стремление к завершению конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем», — отметил он.

По словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, главной целью встречи является достижение скорейшего прекращения огня в зоне соприкосновения.

Во время переговоров делегации России и Украины сидели за П-образным столом. Справа находились российские переговорщики, а слева — представители киевского режима. Диалог сторон был на русском языке.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом возобновились по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае он предложил Украине встретиться с российскими переговорщиками в Стамбуле 15 числа и продолжить ту работу, которая была прервана Киевом весной 2022 года. В итоге первый раунд переговоров состоялся 16 мая, а второй — 2 июня.