Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отметился жестким заявлением по поводу истечения срока президентских полномочий Владимира Зеленского.

«Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, – это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в стране», – заявил политик.

Столь острая реакция со стороны одного из ближайших соратников Зеленского, по словам политолога, говорит о том, что вопрос легитимности очень заботит тех, кто «дорвался» до власти на Украине после победы Зеленского на выборах 2019 года. Они осознают, что эта тема может пошатнуть внутреннюю обстановку в стране, тем более на фоне принятых непопулярных законов, в первую очередь, связанных с мобилизацией.

«Но я хочу обратить внимание еще вот на что. После майдана 2014 года на Украине очень часто клеймили своих же сограждан словами «враг Украины» за мнение, которое отличалось от тех, кто устроил майдан и пришел к власти. Сначала врагами называли тех, кто выступал за хорошие отношения с Россией, потом тех, кто выступал против сноса памятников, связанных с Великой Отечественной Войной, постепенно врагами начали называть прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата», - сказал Аджамян.

Эксперт говорит, что сегодня клеймо «враг Украины» может услышать человек, разговаривающий на русском языке. И как мы видим, с высоких трибун врагами уже называют тех украинцев, кто может усомниться в легитимности власти Зеленского.

«Конечно, сам Зеленский стал президентом не сразу после майдана, но при нем сохранилось и даже приумножилось то, что олицетворял собою майдан – ненависть, раздор и деление на «своих и чужих». Сложно представить, что страна с такими внутренними проблемами и противоречиями может иметь светлое будущее», - добавил политолог.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, кому по закону должна перейти президентская власть на Украине после истечения срока правления президента, которым до 20 мая 2024 года был Владимир Зеленский.

Глава России сослался на Конституцию Украины, где сказано, что в случае военного положения в стране, выборы президента действительно не проводятся, а пролонгация власти касается только Рады. О пролонгации полномочий президента там ничего не сказано.