Sky News: Британия может отправить авианосец «Принц Уэльский» к берегам Ирана

Лондон готовит к вероятной отправке на Ближний Восток авианосец «Принц Уэльский». Это может произойти уже через пять суток, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на SkyNews.

Британских военных уже предупредили о том, что их, вероятно, отправят на Ближний Восток. На «Принце Уэльском» будут также истребители F-35.

Ожидается, что военный корабль усилит присутствие военных Соединенного Королевства в Персидском заливе и рядом с Кипром. Пока «Принц Уэльский» стоит в британском Портсмуте.

Израиль и Соединенные Штаты ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ, в том числе американские военные базы в регионе. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.