Симоньян: пробравшаяся на брифинг Лаврова британская журналистка покраснела

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала участие британской журналистки в пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова. Та покраснела, увидев настоящую демократию, написала она в своем Telegram-канале .

На брифинг Сергея Лаврова западные СМИ не пригласили в ответ на санкции против российских журналистов.

«Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — написала Симоньян.

Также она иронично заметила, что журналистка покраснела из-за того, что увидела настоящую демократию.

Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться на пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

На пресс-конференцию пригласили только российских и бразильских журналистов. Среди них оказалась британская журналистка, которая заняла место в заднем ряду. Поняв, что ее вычислили, она подошла к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и представилась. Дипломат вынесла вопрос о журналистки на общее голосование. Все проголосовали за то, чтобы она осталась в зале.

Ее предупредили, что у Лаврова мало времени на ответы на вопросы, однако это не остановило британку. После завершения пресс-конференции она все равно попыталась прорваться к главе МИД России.

Саммит стран G20 прошел в бразильском Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.