В своей недавней статье «Голос Америки»* утверждал, что RT удалось наладить успешное вещание на обширную аудиторию в ряде африканских стран. Издание писало, что в городах континента на рекламных баннерах и видеоэкранах появляются снимки лидеров борьбы за независимость XX века и цитаты о противостоянии колониализму.

«Завидуйте молча», — прокомментировала статью «Голоса Америки»* Симоньян.

СМИ-иноагент также отмечало, что на Черном континенте найдутся люди, которым «придутся по душе» тезисы RT о помощи Советского Союза борцам за независимость и статусе России, которая никогда не была колониальной державой.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.