Симоньян парой слов ответила «Голосу Америки»* на статью об успехах RT в Африке
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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикацию СМИ-иноагента «Голос Америки»* об успехе российского канала в Африке. Она посоветовала западным журналистам «завидовать молча», сообщает RT.
В своей недавней статье «Голос Америки»* утверждал, что RT удалось наладить успешное вещание на обширную аудиторию в ряде африканских стран. Издание писало, что в городах континента на рекламных баннерах и видеоэкранах появляются снимки лидеров борьбы за независимость XX века и цитаты о противостоянии колониализму.
«Завидуйте молча», — прокомментировала статью «Голоса Америки»* Симоньян.
СМИ-иноагент также отмечало, что на Черном континенте найдутся люди, которым «придутся по душе» тезисы RT о помощи Советского Союза борцам за независимость и статусе России, которая никогда не была колониальной державой.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.