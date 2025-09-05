Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что чат-боты в своих ответах часто ссылаются на публикации Sputnik и Baltnews.

Она подчеркнула, что исследование, проведенное фондом Re: Baltica, выявило тенденцию, при которой «четыре из пяти чат-ботов ссылаются на пропагандистские каналы».

«В кремлевской пропаганде давно популярен нарратив о том, что Латвия, Эстония и Литва ущемляют свои русскоязычные меньшинства, дискриминируя, угнетая и ограничивая их права из-за статуса неграждан. Этот вопрос Copilot, Grok и Claude охарактеризовали как „сложный“ и „многогранный“», — написала Симоньян в Telegram.

Она также обратила внимание на то, что одна из ссылок, предоставленных ChatGPT, ведет к статье, освещающей тему «масштабных политических репрессий» русскоязычных меньшинств в странах Балтии.

В базе данных Grok также были обнаружены материалы, принадлежащие пропагандистской сети Pravda, а также две публикации от Sputniknews, заключила главный редактор RT.