Сикорский заявил об активной роли ЕС в урегулировании конфликта на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением о необходимости долгосрочной военной поддержки Украины со стороны Европейского союза, сообщает «КоммерсантЪ» .

В интервью телеканалу TVP World он подчеркнул, что ЕС должен быть готов оказывать такую помощь в течение еще трех лет, одновременно играя более активную роль в переговорах о будущем урегулировании.

Польский дипломат также выразил надежду на продолжение американской поддержки в области разведданных, отметив текущий вклад Варшавы, которая финансирует терминалы Starlink и боеприпасы для систем ПВО.

Сикорский напомнил, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, страна способна продолжать боевые действия еще два-три года, но при этом украинские власти рассчитывают, что конфликт не затянется на десятилетие.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должна сохранять роль сдерживающего фактора для России даже после завершения текущего конфликта.