Сикорский заявил об активной роли ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением о необходимости долгосрочной военной поддержки Украины со стороны Европейского союза, сообщает«КоммерсантЪ».
В интервью телеканалу TVP World он подчеркнул, что ЕС должен быть готов оказывать такую помощь в течение еще трех лет, одновременно играя более активную роль в переговорах о будущем урегулировании.
Польский дипломат также выразил надежду на продолжение американской поддержки в области разведданных, отметив текущий вклад Варшавы, которая финансирует терминалы Starlink и боеприпасы для систем ПВО.
Сикорский напомнил, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, страна способна продолжать боевые действия еще два-три года, но при этом украинские власти рассчитывают, что конфликт не затянется на десятилетие.
Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должна сохранять роль сдерживающего фактора для России даже после завершения текущего конфликта.