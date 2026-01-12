Сийярто: Венгрия избежала коллапса из-за зимы в отличие от Западной Европы
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что, в отличие от государств Западной Европы, зимние погодные условия не парализовали Венгрию, сообщает «Царьград».
По словам Сийярто, в то время как многие западноевропейские страны столкнулись с серьезными проблемами из-за неожиданно суровой зимы, Венгрия смогла избежать подобного коллапса.
Министр подчеркнул, что Венгрии удалось сохранить работоспособность всех важных систем, включая транспорт и социальные службы, в то время как другие страны в Европе испытывали трудности.
«В Венгрии не пришлось закрывать железнодорожные линии, аэропорты оставались открытыми, а системы здравоохранения и образования продолжали работать в обычном режиме,» — рассказал Сийярто в эфире программы «Час правды».
