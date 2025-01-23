Сийярто призвал Путина и Трампа к переговорам для решения конфликта на Украине

Контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом дают надежду на урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС .

По словам политика, если Путин и Трамп установят прямой контакт, то появится «хорошая надежда» на то, что конфликт на Украине закончится.

Сийярто считает, что президенты РФ и США должны лично поговорить друг с другом. По его словам, в данный момент нельзя представить «более обнадеживающего сценария», чем этот контакт.

Венгерский министр отметил, что возлагает на Трампа большие надежды. Также он добавил, что надеется на то, что благодаря российско-американским переговорам конфликт на Украине может закончиться.

Сийярто отметил, что Венгрия выступала за сохранение дипломатических отношений с Россией. В том числе это касается урегулирования украинского кризиса.

Ранее Сийярто призывал Украину оставить пути поставок газа из России в Евросоюз. По словам министра, шаги Киева привели к тому, что экономика ЕС оказалась в сложной ситуации.