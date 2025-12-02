Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с РФ. По его словам, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент, сообщает РИА Новости .

«…стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», — отметил он.

Во время визита в Кремль 28 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о приверженности самостоятельной внешней политике, не подверженной внешнему давлению. Он подтвердил намерение Будапешта развивать сотрудничество с Москвой в различных сферах.

Как считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, признание Евросоюзом поражения Украины в конфликте с РФ станет событием, которое вызовет землетрясение в политике ЕС. Он отметил, что после этого возможна волна отставок тех, кто мешал скорому завершению конфликта.

