Сийярто: ЕС откажется признавать провал стратегии по Украине

Европейские политики будут не готовы принять провал стратегии по Украине, так как они захотят избежать ответственности, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, пишет РИА Новости.

«Они хотели бы избежать ответственности. Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине — это не философское утверждение. Это факт», — сказал он.

Этот провал, по словам министра, имеет значительное влияние на жизнь простых людей. В случае признания ЕС неправильной стратегии, граждане начнут задавать вопросы, какие именно политики подобные решения продвигали, какие они имели мотивы, а также, кто и какую ответственность должен за это нести.

«Это настоящий вопрос. Именно поэтому эти европейские политики хотят избежать ответственности. Поэтому они не готовы признать, что нынешняя стратегия потерпела неудачу», — указал Сийярто.