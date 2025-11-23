Невозможно представить европейскую систему безопасности в долгосрочной перспективе без участия России. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

«В долгосрочной перспективе невозможно говорить о безопасности и архитектуре безопасности в Европе без учета России. Россия — крупнейшая страна мира и ядерная держава, и любой, кто говорит, что будущее европейской безопасности можно планировать без нее, говорит ерунду», — заявил Сийярто.

Министр также выразил надежду на то, что европейские политические деятели поддержат предложенный США мирный план по Украине, основываясь на принципах гуманизма и рационального подхода.

Ранее американская администрация сообщила о разработке плана урегулирования украинского конфликта, однако детали пока не разглашаются в связи с продолжающейся работой над ним.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза, отметил, что американский план может стать основой для мирного урегулирования, но предметные обсуждения с российской стороной пока не проводились. По его мнению, это может быть связано с трудностями, с которыми сталкивается администрация США при согласовании этого плана с Киевом, поскольку Украина и ее европейские союзники по-прежнему питают иллюзии о возможности «стратегического поражения» России на поле боя, что, по словам Путина, обусловлено отсутствием объективной информации о реальной ситуации.

