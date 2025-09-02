сегодня в 08:23

Си Цзиньпин: РФ и КНР — основные страны-победительницы во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне, сообщает RT .

В Китае во вторник проходят двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю победы в мировой антифашистской войне», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что такие поездки лидеров двух стран уже стали доброй традицией.

По словам председателя КНР, подобные взаимодействия двух стран — образец межгосударственных отношений.