Си Цзиньпин: Китай выступает за содействие мирным переговорам по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжает выступать за содействие мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, пишет ТАСС .

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми», — заявил он на встрече с президентом США Джо Байденом в Перу.

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай будет выступать за посредничество и содействие мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

Встреча двух лидеров прошла на полях саммита АТЭС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова новоизбранного лидера США Дональда Трампа о мирных переговорах Москвы и Киева. Он заявил, что Россия хочет уничтожить Украину. Зеленский уверен, что конфликт не удастся завершить с помощью переговоров.