Шор: ЦИК Молдавии не стал регистрировать блок «Победа» по прямому указанию Санду

После того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не допустила блок «Победа» к выборам в парламент Молдавии, его руководитель Илан Шор сообщил ТАСС , что они не сдаются и будут оспаривать это решение.

«Нам заявили, что мы провели съезд в день сталинских репрессий. Также нам вменили в вину „нахождение российских войск в Приднестровье“. Более абсурдных причин для отказа в регистрации блока вряд ли возможно придумать. Всем очевидно, что это политически мотивированное решение», — заявил Шор.

По его мнению, ЦИК озвучил нелепые причины для отказа и просто выполнял распоряжения президента Майи Санду. Лидер «Победы» отметил, что комиссия могла придумать любой повод для недопуска, но на этот раз особенно постаралась в своих формулировках.

Блок «Победа» включает в себя несколько политических организаций: «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы». Власти не допустили участников этого объединения к президентским выборам 2024 года, сославшись на их предполагаемые связи с запрещенной в стране партией «Шор».

Кроме того, против руководителей блока и других оппозиционеров были возбуждены уголовные дела.