Разногласия по вопросу финансовой поддержки Украины стали причиной развала правительства Германии под руководством Олафа Шольца, об этом экс-канцлер заявил в своем первом интервью изданию Zeit после отставки, пишет РИА Новости .

Отвечая на вопрос о возможности предотвращения раскола в правительстве, приведшего к внеочередным выборам, Шольц подчеркнул, что именно отсутствие консенсуса по выделению примерно 15 миллиардов евро на поддержку Украины и украинских беженцев стало причиной его решения о прекращении работы кабмина. По его словам, альтернативой было бы урезание социальных расходов или инвестиций, что он считал неприемлемым.

«Если бы предложенный мной вариант — профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование, — был принят», — ответил Шольц.

Действующее коалиционное соглашение предусматривает смягчение ограничений на государственные заимствования. Несмотря на бюджетные трудности, правительство канцлера Фридриха Мерца планирует увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиардов.

Россия последовательно критикует поставки оружия Украине, считая их препятствием для мирного урегулирования, прямым вовлечением стран НАТО в конфликт и опасной эскалацией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины являются законной целью для российских военных. В Кремле подчеркивают, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует переговорному процессу.

Ранее Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило, что Киев остановил возобновившиеся прямые мирные переговоры с Россией из-за того, что состоявшиеся три раунда в Стамбуле не дали желаемого результата.

